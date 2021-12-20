Вернуть ребенка матери не помогло даже решение Верховного суда.

Трагическая история семьи из городка Новая Ушица (Хмельницкая область) приблизилась к развязке - мать похищенного более 2 лет назад ребенка наконец увидела сына.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Читайте такжеУкраинка два года не может увидеть сына, которого удерживают родственники (видео)Жительница Хмельницкой области Екатерина Говорова в течение двух лет не могла увидеть трехлетнего сына Тимофея. Ребенка похитил и удерживал отец, Максим Говоров (не без помощи собственной матери).

Екатерина дошла до Верховного Суда, пытаясь вернуть ребенка. Но близкие отношения отца ребенка с местной исполнительной службой позволили ему не выполнять решения суда.

После тщетных попыток заставить начальника отдела исполнительной службы в Новой Ушице (и его единственного работника) Вадима Пуказа обеспечить исполнение решения суда журналисты обратили в Минюст.

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко пообещал взять дело под личный контроль.

В течение последнего месяца поиски ребенка активизировались, начала работу и полиция - в отношении отца ребенка начали уголовное производство из-за невыполнения решения суда.

В конце концов мальчика удалось найти - его прятала в Карпатах бабушка Раиса Говорова вместе со своим сожителем Игорем Князевым.

Впервые за 800 дней Екатерина смогла увидеть сына.

"Я не поверила, когда взяла его на руки. Он оказался тяжелее, чем я думала. У меня подкашивались ноги, я несколько раз хотела себя ущипнуть", - признается Екатерина.

Теперь у маленького Тимофея и его мамы впереди сложный и долгий путь восстановления и работы с психологом.

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Автор: Анастасия Печенюк