Экс-муж женщины и ее свекровь отказываются отдавать ей ребенка.

Екатерина Говорова в течение двух лет не может увидеть трехлетнего сына Тимофея. Ребенка удерживают в заложниках отец и бабушка, несмотря на решение суда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Екатерина рассказала, что два года назад развелась с мужем Максимом Говоровым из-за алкоголя и систематических побоев. Бывшие супруги договорились о графике свиданий папы с сыном, но однажды экс-муж и свекровь Раиса Говорова просто не отдали Екатерине маленького Тимофея.

В последний раз мать слышала своего сына год назад через дворную щель, возле которой просидела пять часов.

Я слышала, как ребенок плачет, спрашивает, почему мы не открываем дверь, там же моя мамочка, но на них это не подействовало, - рассказывает Екатерина.

По словам женщины, однажды Тимофей едва не выпал с балкона 5-го этажа прямо на ее глазах.

"У меня сердце остановилось, я начинаю быстро звонить, говорю, что малой на балконе... Меня сразу послали. Малыш визжал, его втянули обратно в квартиру", — вспоминает женщина.

По словам Екатерины, органы опеки, местные власти и полиция не отреагировали на ее обращение. Поэтому женщина обратилась в Верховный суд, который постановил вернуть ребенка матери.

Читайте такжеСуд арестовал злоумышленника, похитившего 4-летнюю девочку в БорисполеВ то же время исполнительная служба не смогла выполнить приговор суда, ведь якобы не может найти ни ребенка, ни виновника.

Начальник отдела исполнительной службы в Новой Ушице и его единственный работник Вадим Пуказ заявил, что "на данном этапе" не должен устанавливать местонахождение ребенка. После этого он отказался комментировать это дело, запершись в кабинете.

Адвокат Екатерина Маличенко отметила, что исполнительная служба не работает не только в Новой Ушице, но и по всей Украине.

"Вы не представляете, какое количество времени я провожу и сколько пишу, чтобы представитель исполнительной службы выехал... Ни в моей практике, ни в практике моих коллег ни разу я не слышала, чтобы кто-то привлек к ответственности любого исполнителя или исполнительную службу", — рассказала Маличенко.

После визита журналистов Пуказ посетил дом, в котором удерживают Тимофея. Впрочем, дверь представителю исполнительной службы не открыли. Он оставил бумажное предупреждение.

Журналисты вместе с Пуказом позвонили отцу ребенка. Максим Говоров отметил, что не будет разговаривать о том, собирается ли он выполнять решение суда, но уточнил: "Я не к вам, Николаевич", обратившись к Пуказу.

Люди давно знакомы и в хороших отношениях, таких, что даже Верховный Суд - не указ, - отметила корреспондентка ТСН Ира Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, в Броварском районе отец похитил у бывшей жены малолетнего сына и сбежал с ним.

Мать ребенка рассказала, что его похитила "группа из четырех человек". По ее словам, отец ребенка заранее готовился к этому. Похищение произошло на глазах у другого ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко