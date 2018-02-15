На Ивано-Франковщине неизвестные взорвали двери музея Бандеры

Правоохранители предполагают, что возле здания взорвалось самодельное взрывное устройство.

В селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области в результате взрыва повреждены двери музея лидера ОУН Степана Бандеры.

Читайте такжеВо Львове прошел факельный марш по случаю годовщины со дня рождения БандерыКак сообщили УНИАН в Главном управлении полиции в Ивано-Франковской области, в ночь на 15 февраля на территории музея раздался взрыв, которым повреждены входные двери здания.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители предполагают, что, вероятно, это было самодельное взрывное устройство.

Предварительно действия неизвестного или неизвестных квалифицируют как хулиганские.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление злоумышленников и привлечение их в дальнейшем к ответственности. В музее работают видеокамеры, поэтому правоохранители надеются найти хулиганов.

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Справка УНИАН. Открытие историко-мемориального музея Степана Бандеры состоялось 30 декабря 2000 года. До этого музей действовал в уцелевшей комнате священнической резиденции, в которой проживала семья Бандеры с 1906 по 1933 годы.

Экспозиция музея иллюстрирует государствообразующие процессы начала ХХ века, раскрывает среду в которой рос и воспитывался Степан Бандера, а также фигуру лидера ОУН, его жизнь и революционную деятельность.