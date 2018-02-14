В Киеве задержали торговца оружием – изъяты пистолеты и гранаты (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве торговца оружием и боеприпасами.
Читайте такжеСБУ предупредила об "охоте" российских спецслужб на украинцевОб этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что киевлянин заказывал оружие из-за границы и скупал его в Украине для дальнейшей перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.
Так, оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время попытки продажи четырех пистолетов, большого количества патронов и двух гранат, одна из которых самодельная.
"Проверяется информация относительно возможного использования взрывных устройств провокаторами во время массовых мероприятий для дестабилизации ситуации в стране", - говорится в тексте.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в г. Новомосковск Днепропетровской области 9 февраля в гаражном боксе местного жителя правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В частности - пулемет, гранаты и три гранатомета.