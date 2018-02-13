На Днепропетровщине на остановке задержали хулигана с гранатой

Злоумышленник приставал к гражданам и оскорблял их нецензурной бранью.

В городе Каменское Днепропетровской области 12 февраля днем на остановке общественного транспорта правоохранители задержали хулигана с гранатой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, полицейские прибыли на место по сообщению о том, что на остановке по улице Чорновола мужчина нарушает общественный порядок.

Согласно сообщению, злоумышленник приставал к гражданам и оскорблял их нецензурной бранью.

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В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административном правонарушении (мелкое хулиганство). При поверхностном осмотре у мужчины был изъят полиэтиленовый пакет с гранатой и запалом.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.