В Киеве вооруженный преступник-рецидивист похитил девушку, чтобы с ней помириться

Полицейские Киева задержали мужчину, который под угрозой ножа похитил сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В среду, 6 декабря, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что неизвестный, угрожая ножом, насильно втолкнул в салон иномарки девушку и уехал в неизвестном направлении. По указанному адресу были направлены наряды патрульных.

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Консьерж дома рассказала правоохранителям, что видела мужчину, который, размахивая ножом, силой посадил в машину девушку и уехал. Отрабатывая эту информацию, полицейские установили, что таким образом подозреваемый хотел помириться со своей сожительницей.

Впоследствии по ориентировке патрульные в Умани задержали «Мерседес», в котором находилась потерпевшая.

Как установили следователи, гражданские супруги проживали совместно в Одессе. Осенью они разошлись - и 23-летняя девушка переехала в Киев, где арендовала жилье и училась на курсах. Ее сожитель все это время ревновал ее и угрожал по телефону. Он даже приезжал в столицу и несколько раз кулаками «решал конфликт» и пытался вернуть женщину.

После задержания мужчина признался, что действовал так, чтобы помириться с бывшей и заставить ее вернуться домой.

Следователи квалифицировали событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что за плечами задержанного уже есть криминальное прошлое: преступник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных преступлений.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на глазах у прохожих похитили женщину.