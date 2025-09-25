В списке есть Петух и Змея.

Гороскоп на 25 сентября 2025 года обещает удачу шести китайским знакам Зодиака, они ощутят приток удачи и романтики. Этот четверг совпадает с Днем Утверждения, управляемым Огненным Петухом в год Деревянной Змеи и месяц Петуха, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской астрологии День Утверждения благоприятствует укреплению отношений, закреплению обязательств и созданию прочного фундамента в личной жизни. Сочетание двух Петухов усиливает честность, а энергия Огня пробуждает страсть и ясность в чувствах. Это день, когда любовь проявляется через поступки и откровенные действия, а не пустые слова.

Для шести знаков Зодиака это день редкой удачи - он помогает сократить дистанцию между сердцами, исцелить прошлые недоразумения и напомнить, что любовь движется вперед, а не стоит на месте.

Петух

Сегодня ваша энергия удваивается, ведь день и месяц усиливают влияние вашего знака. Огненный Петух освещает личную жизнь, делая ее заметной. Те, кто вам дорог, проявят свои чувства через действия, а не просто слова. Удача сегодня связана с уверенностью - будь то партнер, делающий шаг навстречу, или новая связь, которая привлекает вас своей ясностью.

Змея

Год Деревянной Змеи продолжает поддерживать ваши трансформации, а День Утверждения усиливает любовь. То, что раньше казалось неустойчивым, стабилизируется. Старое напряжение рассеивается, и вы почувствуете, что ваши отношения стоят на прочной основе. Любовь сегодня приходит через стабильность: партнер проявляет постоянство, а новые чувства проявляются искренними усилиями.

Собака

Энергия Петуха побуждает говорить правду в сердечных делах. Откровенность создает близость, о которой вы и не подозревали. Ваша удача сегодня рождается из искренности: партнер отвечает теплом и вниманием, а честные слова укрепляют связь.

Обезьяна

День Огненного Петуха зажигает внутренний огонь, подчеркивая уникальные качества, которые делают вас особенными. Те, кто вас ценит, замечают ваши особенности и реагируют с теплотой. Сегодня любовь проявляется через признание и уважение к вашей индивидуальности, что может перерасти в долгую и глубокую привязанность.

Лошадь

Под влиянием столпа Деревянной Лошади у вас есть шанс разобраться с давними вопросами в отношениях. Там, где раньше была неопределенность, появляется ясность. Любовь течет свободнее, когда слова и действия совпадают. К вечеру сердце ощущает покой, а стабильность становится главной удачей дня.

Свинья

Энергия Огненного Петуха в сочетании с вашим знаком открывает возможности для прорыва в любви. Кто-то может сделать шаг навстречу, или старые раны будут исцелены, позволяя двигаться дальше с легкостью. Любовная удача проявляется через душевные разговоры, неожиданные жесты или готовность открыться самому. Гороскоп на сегодня подсказывает, что вы сможете впустить любовь в свое сердце шире, чем раньше.

