На Львовщине от переохлаждения умерла женщина
13:59, 12 февраля 2018Происшествия
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По данному факту открыто уголовное производство, назначена экспертиза.
Личность умершей установлена – ею оказалась 83-летняя местная жительница / фото УНИАН
На Львовщине в одном из сел района на улице прохожие обнаружили тело женщины без признаков жизни.
Как сообщила полиция области, личность погибшей установлена – ею оказалась 83-летняя местная жительница, которая жила неподалеку. Признаков насильственной смерти на теле умершей обнаружено не было. Предварительно установлена причина смерти – переохлаждение.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначена экспертиза.
Ранее на Полтавщине трое человек погибли из-за переохлаждения.
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