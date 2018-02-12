На Львовщине от переохлаждения умерла женщина

По данному факту открыто уголовное производство, назначена экспертиза.

На Львовщине в одном из сел района на улице прохожие обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Как сообщила полиция области, личность погибшей установлена – ею оказалась 83-летняя местная жительница, которая жила неподалеку. Признаков насильственной смерти на теле умершей обнаружено не было. Предварительно установлена причина смерти – переохлаждение.

Читайте такжеВ Днепре после переохлаждения спасли пенсионера с температурой тела в 21 градус

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначена экспертиза.

Ранее на Полтавщине трое человек погибли из-за переохлаждения.