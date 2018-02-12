ФСБ схватила в оккупированном Крыму еще одного "украинского шпиона"

По версии российских силовиков, задержанный собирал информацию о частях нацгвардии РФ.

Российские силовики задержали в оккупированном Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко.

Читайте такжеФСБ задержала на админгранице с Крымом украинца - росСМИКак сообщается на сайте ФСБ РФ, задержанный якобы занимался в Крыму шпионажем в интересах украинских спецслужб.

«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», - говорится в сообщении российского ведомства.

Российские силовики открыли в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России («Шпионаж»).

Напомним, в ноябре 2016 года суд в оккупированном Севастополе арестовал на два месяца троих граждан Украины за якобы подготовку диверсий. Среди задержанных были Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович. МИД Украины назвал это задержание элементом агрессии России против Украины.

В ноябре прошлого года Севастопольский городской суд в оккупированном Крыму приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей.