В оккупированном Крыму "украинского диверсанта" Штыбликова приговорили к пяти годам колонии

В оккупированном Крыму Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает российское агентство «Крыминформ».

Напомним, что в ноябре 2016 года суд в оккупированном Севастополе арестовал на два месяца троих граждан Украины за якобы подготовку диверсий. Среди задержанных были Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович. МИД Украины назвал это задержание элементом агрессии России против Украины.

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18 мая этого года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.