В Одесской области подростки привязали к столбу ребенка с инвалидностью

Подростки сняли инцидент на видео, которое выложили в Интернет.

В Арцизском районе Одесской области привлечены к ответственности родители двух подростков, привязавших к столбу ребенка-инвалида и выложивших это видео в Интернет.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце января в Арцизский отдел полиции обратилась жительница районного центра (город Арциз) с заявлением о том, что над ее 14-летним сыном издевались сверстники.

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В ходе проверки работниками полиции установлено, что описанные в заявлении события имели место летом. Парень и девушка привязали сына заявительницы скотчем к столбу, заклеив ему рот и руки. Свои действия они снимали на видео, которое позднее выложили в Интернет. По их словам, пострадавший якобы сам согласился, чтобы с ним поступили указанным образом, но заявительница сообщила, что ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому не до конца осознает и дает оценку поступкам.

В полиции утверждают, что с подростками проведена разъяснительная работа о недопустимости подобного поведения. Их родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, сегодня работниками полиции проведена с учащимися Арцизской гимназии №1 профилактическая беседа о последствиях жестокого обращения со сверстниками, в ходе которой дети, которые оскорбили сына заявительницы, в присутствии всей аудитории попросили прощения у парня и его родителей.

Как уточнил УНИАН представитель главка, у вышеназванного ребенка – ДЦП (детский церебральный паралич).