В центре Киева горел исторический дом, с балкона которого Грушевский объявил независимость УНР

18:09, 08 февраля 2018
Происшествия
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В центре Киева горел исторический дом / кадр из видео ТСН

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Пожар возник на первом этаже ныне не функционирующего здания, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, уже в 14:29 спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 кв. м и предотвратить распространение огня на 2 этаж здания, а в 14:44 – ликвидировать. Причина пожара сейчас выясняется. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января в Киеве произошел масштабный пожар в историческом доме на уул. Богдана Хмельницкого.

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