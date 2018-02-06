В Одесской области на базе отдыха в реке нашли погибших мужчину и женщину

Пожарно-спасательным отделением с помощью шанцевого инструмента, на расстоянии 2 метров от берега, изъяты тела двух погибших - мужчины и женщины.

В Измаильском районе Одесской области в реке на базе отдыха обнаружены погибшие мужчины и женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в 11:49 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного Измаильского отдела полиции о том, что в селе Матроска на базе отдыха «Репида» в реке Репида выявлены утопленники.

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Пожарно-спасательным отделением с помощью шанцевого инструмента, на расстоянии 2 метров от берега, изъяты тела двух погибших – мужчины и женщины. Погибшие переданы работникам полиции.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, к участковому инспектору обратился местный житель, который обнаружил тела в реке возле села Матроска.

Установлено, что погибшие - 29-летняя женщина и 39-летний мужчина, которые совместно проживали в Матроске.

Родственница потерпевшей рассказала полицейским, что последний раз видела погибшую около недели назад.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники полиции также выясняют обстоятельства происшествия.