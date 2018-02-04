Пьяный водитель врезался в 4 авто: в полиции рассказали подробности жуткого ДТП в Киеве

В результате столкновения травмированы два человека и виновник ДТП, два человека погибли.

В Киеве пьяный водитель «Мерседеса» на встречной полосе столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате ДТП два человека погибли, еще двое травмированы.

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около полуночи в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Шухевича.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 45-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался по встречной полосе на проспекте Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился. В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем «Дачия Логан», «Ауди», «Тойота» и «Опель». Вследствие ДТП 50-летний водитель «Дачия» и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водитель «Ауди», пассажирка «Опеля» и водитель «Мерседеса» были госпитализированы в больницу.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту, который в момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.