В Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в АТО воину

Военный погиб в декабре 2017 года при выполнении боевого задания в Новоайдарском районе Луганской области.

В городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в зоне проведения антитеррористической операции бойцу 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александру Терещенко.

Как сообщила кореспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова, информация о чрезвычайном происшествии сегодня, 5 февраля, внесена в Единый реестр досудебных расследований.

По ее информации, мемориальную доску, установленную 22 января этого года на здании городской школы № 2, где учился Терещенко, неизвестные злоумышленники разбили на мелкие части.

«Поскольку камер видеонаблюдения на школе нет, по факту уничтожения мемориальной доски погибшему в АТО военнослужащему работники Кролевецкого отделения полиции проводят проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о квалификации происшествия», - отметила Биганова.

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Как сообщал УНИАН, Терещенко в 2014-2015 гг. во время третьей волны частичной мобилизации проходил службу в Нацгвардии. По окончании службы вернулся домой. Однако 21 мая 2015 года был повторно призван во время пятой волны мобилизации, и после окончания учебы в центре «Десна» с 30 июня 2015 года по 17 декабря 2016 года проходил службу в 93-й ОМБр на должностях стрелка, старшего стрелка и помощника гранатометчика. В составе боевых подразделений бригады выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО на территории Донецкой области, имел ранения. Статус участника боевых действий получил в феврале 2016 года.

30 января 2017 года заключил новый контракт на прохождение воинской службы. В последнее время служил командиром орудия бригадной артиллерийской группы 58-й ОМБр.

Погиб в ночь на 14 декабря 2017 года при выполнении боевого задания в Новоайдарском районе Луганской области.

Терещенко похоронили в на Варваровском кладбище г. Кролевец 16 декабря.

Мемориальную доску земляку на 40-й день от его гибели торжественно открыли в Кролевце 22 января, в День соборности Украины, в СОШ №2 имени Николая Лукаша, которую в свое время окончил Терещенко.