В Сумской области попрощались с погибшим в АТО бойцом 58-й бригады

В Сумской области попрощались с бойцом артиллерийского дивизиона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александром Терещенко, погибшим в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте такжеНа Львовщине в результате автомобильной аварии погиб участник АТОКак сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, похоронили бойца сегодня, 16 декабря, на Варваровском кладбище города Кролевец, откуда он родом и где живут его родные.

Провести бойца в последний путь собрались несколько сотен человек - родные, близкие, друзья, одноклассники, боевые побратимы, представители власти, местные жители. Панихиду по погибшему отслужил благочинный Кролевецкого района, настоятель Спасо-Преображенского храма г.Кролевец отец Михаил.

По информации районного военного комиссариата, командир орудия бригадной артиллерийской группы 58-й ОМБр Терещенко погиб в ночь с 13 на 14 декабря при выполнении боевого задания в Новоайдаровском районе Луганской области.

Терещенко родился 25 марта 1985 года в г. Кролевец Сумской области. Среднее образование получил в Кролевецкой ООШ №2, а затем в СПТУ - квалификации электромонтера и водителя. В апреле 2003 года был призван на срочную военную службу, дальше служил по контракту старшим механиком-водителем и командиром танка Т-64.

В 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации в Нацгвардии в должности стрелка. По окончании службы вернулся домой. Однако 21 мая 2015 был повторно призван во время 5-й волны мобилизации и после окончания учебного центра «Десна», с 30 июня 2015 по 17 декабря 2016 проходил службу в 93-й ОМБр в должности стрелка, старшего стрелка и помощника гранатометчика. В составе боевых подразделений бригады выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, имел ранения. 30 января 2017 заключил новый контракт на прохождение военной службы. Последнее время служил в составе 58-й ОМБр.

«Сегодня, 16 декабря, согласно распоряжению председателя Кролевецкой райгосадминистрации, в районе объявлен Днем траура», - отметили в пресс-службе ОГА.