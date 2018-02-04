В Киеве произошло жуткое ДТП при участии 5 авто: двое погибших (фото)

02:53, 04 февраля 2018
Происшествия
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Киев оперативный

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Киева, передает "Громадське".

Киев оперативный

Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

За несколько сотен метров Mercedes въехал в Dacia, — последний отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в три автомобиля.

Киев оперативный

Водителя Mercedes госпитализировали, также пострадали еще несколько человек.

На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи «скорой».

Как сообщал УНИАН, в Днепре одна маршрутка протаранила другую после столкновения с легковушкой.

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Теги: #ДТП в Киеве