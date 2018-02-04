В Киеве произошло жуткое ДТП при участии 5 авто: двое погибших (фото)
02:53, 04 февраля 2018
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Водителя Mercedes госпитализировали, также пострадали еще несколько человек.
Водителя Mercedes госпитализировали / Киев оперативный
В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли, также есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Киева, передает "Громадське".
Водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения / Киев оперативный
Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.
За несколько сотен метров Mercedes въехал в Dacia, — последний отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в три автомобиля.
ДТП на Шухевича / Киев оперативный
Водителя Mercedes госпитализировали, также пострадали еще несколько человек.
На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи «скорой».
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