В Днепре одна маршрутка протаранила другую после столкновения с легковушкой (видео)

В результате ДТП недалеко от центра Днепра шесть человек оказались в больнице, еще пятеро получили ушибы и синяки.

ДТП произошло недалеко от центра Днепра. На перекрестке не работал светофор. Легковое авто выехало с второстепенной дороги и не пропустило маршрутное такси, которое двигалось по главной. В результате этого столкновения маршрутка протаранила еще один микроавтобус с пассажирами. Шесть человек оказались в больнице, еще пятеро получили ушибы и синяки.

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У пассажиров - многочисленные ушибы, сломанные челюсти и носы, но угрозы их жизни нет, говорят врачи. Всего в результате ДТП шесть человек оказались в больнице, еще пятеро получили ушибы и синяки.

Как сообщал УНИАН, в этот же день произошло ужасное ДТП в Киеве: водителя зажало внутри салона, авто разбросало на 60 метров.