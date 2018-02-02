В центре Одессы приемную БПП "украсили" нецензурной антисемитской надписью

У входа в помещение приемной БПП на вывеске появилась надпись антисемитского содержания с нецензурной бранью.

В центре Одессы сегодня неизвестные сделали антисемитскую надпись на приемной территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко - «Солидарность».

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Как передает корреспондент УНИАН, приемная расположена в историческом центре города, по улице Маразлиевской. Прямо у входа в ее помещение, на вывеске появилась надпись антисемитского содержания с нецензурной бранью.

Как пояснила руководитель секретариата территориальной организации «Солидарности» Валентина Шульц, оскорбительную надпись обнаружили сегодня утром сотрудники офиса.

«Вероятнее всего, этот акт вандализма произошел ночью. За более чем три года существования в Одессе приемной «БПП» подобное случилось впервые. Мы возмущены разжиганием межнациональной розни, антисемитскими выпадами в нашем многонациональном городе», - сказала Шульц. В полиции этот инцидент пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Одессы осквернили антисемитскими надписями три здания еврейской общины.