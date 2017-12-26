В центре Одессы осквернили антисемитскими надписями три здания еврейской общины

В центре Одессы неизвестные сделали антисемитские надписи на трех зданиях, принадлежащих еврейской общине.

Как сообщил сегодня в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, надписи были обнаружены 25 декабря.

Высказывания антисемитского толка появились на здании Музея Холокоста на улице Малой Арнаутской, Еврейского культурного центра Beit Grand на улице Нежинской и на здании Бродской синагоги на Жуковского.

Надписи очень крупные, сделаны красной, черной и белой красками. На указанных трех зданиях также нарисован знак, который использует ряд украинских националистических организаций, похожий на свастику.

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В полиции случившееся пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин предупредил, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донбасса диверсанты в ближайшие дни планируют в мирных регионах Украины осквернение памятников, синагог и католических храмов, а также блокирование дорог.