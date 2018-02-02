На Харьковщине по подозрению в вымогательстве $4 тысяч взятки задержали госисполнителя
В Харьковской области по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долл. задержали начальника одного из межрайонных отделов Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в области.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, чиновника задержали сегодня, 2 февраля.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тыс. долл. от местного жителя за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства.
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Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт получения госисполнителем первой части взятки. При получении еще одной части неправомерной выгоды в размере 27 тыс. грн сотрудники СБ Украины задержали чиновника в помещении отдела исполнительной службы.
Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению взяточника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО.