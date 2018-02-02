На Харьковщине по подозрению в вымогательстве $4 тысяч взятки задержали госисполнителя

Чиновник требовал взятку от местного жителя за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с дальнейшим прекращением исполнительного производства.

В Харьковской области по подозрению в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долл. задержали начальника одного из межрайонных отделов Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, чиновника задержали сегодня, 2 февраля.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тыс. долл. от местного жителя за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства.

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Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт получения госисполнителем первой части взятки. При получении еще одной части неправомерной выгоды в размере 27 тыс. грн сотрудники СБ Украины задержали чиновника в помещении отдела исполнительной службы.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению взяточника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО.