На Киевщине в двухэтажном доме произошел взрыв: один человек погиб

23 января вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области, по ул. Широкая, 4, в результате взрыва в двухэтажном жилом доме (на 16 квартир) произошло разрушение двух квартир с последующим возникновением пожара.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 20:00 пожар на площади 50 м. кв. был локализован.

«Из-под завалов спасателями извлечен 1 погибший человек, 2 человека госпитализированы. Проведена проверка жильцов дома, предварительно под завалами людей нет. Органами местных властей организовано расселение 37 человек - жителей дома. Для разбора завалов привлечено 8 единиц техники и 43 человека личного состава ГСЧС», – говорится в сообщении спасателей.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.