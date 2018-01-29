Охота на официантов: неизвестный открыл стрельбу в одном из отелей Львова

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня ночью неизвестный мужчина в одном из львовских отелей открыл стрельбу по официантам.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, вызов правоохранители получили около 1.00 ночи.

"По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным для них причинам вытащил предмет похожий на оружие и произвел выстрел в их сторону. Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Мужчина сразу сел в автомобиль марки Toyota и уехал", - говорится в сообщении.

Однако через несколько минут правоохранители остановили автомобиль. У одного из мужчин полицейские обнаружили предмет похожий на оружие. Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Документов на оружие мужчина не имел.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу. Предварительная правовая квалификация происшествия - хулиганство.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, другой - ранен.