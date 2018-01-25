На Днепропетровщине курсант МВД спас двух провалившихся под лед мужчин (видео)

В Днепропетровской области курсант университета внутренних дел спас двух мужчин, которые провалились под тонкий лед на водоеме.

Как сообщается в сюжете ТСН, один из рыбаков, который удил рыбу на пруду, провалился под лед, а родственники, которые пытались его спасти – мужчина и женщина, также оказались в воде. Самостоятельно выбраться из-под льда смогла только женщина. Она и остановила автомобиль, в котором вместе с родителями ехал курсант.

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Отмечается, что в тот день парень по имени Артем с семьей ехал к родственникам в гости. Проезжая мимо пруда, они увидели женщину, которая искала помощи. Пока мать Артема согревала женщину в авто, парень с отцом бросились к водоему.

«Я побежал, взял трос автомобильный. Набрал "102", вызвал спасателей, скорую», - говорит курсант.

На помощь позвали других рыбаков, которые были на пруду, но не видели людей в беде. Совместными усилиями двух мужчин удалось вытащить из ледяной проруби.

Ранее В Черкассах двое подростков провалились под лед на Днепре. Одного из них – 16-летнего парня, спасти не удалось.