В Черкассах подростки провалились под лед на Днепре (видео)

В Черкассах двое подростков провалились под лед на Днепре. Одного из них – 16-летнего парня, спасти не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели получили сообщение об инциденте днем 15 января. Молодые люди провалились под лед недалеко от развлекательно-оздоровительного комплекса “Бочка”, в 150 м от берега.

Со слов случайных свидетелей, двое друзей шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые находились неподалеку от места происшествия, сообщили о нем спасателям и в то же время пришли на помощь пострадавшим.

По вызову на место происшествия выехали спасатели и водолазы. Однако еще до прибытия сотрудников ГСЧС, рыбаки ползком добрались до проруби и с помощью веток спасли 17-летнего парня. Его 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось.

Тело погибшего через 40 минут поисков спасатели подняли на поверхность.

В ГСЧС призывают граждан не выходить на тонкий лед на водоемах.

Накануне сообщалось, что в Волынской области несовершеннолетний вследствие неосторожного обращения с охотничьим ружьем застрелил 16-летнего односельчанина.