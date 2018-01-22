Теракт в Кабуле: появилось видео, как люди покидают отель с помощью простыней

В сети появилось видео, как люди эвакуируются из отеля "Интерконтиненталь" в Кабуле во время нападения на него террористов.

На опубликованной изданием The Telegraph видео можно увидеть, как люди спускаются с балконов элитного отеля с помощью простыней.

Вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человека. Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранец.

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Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы. Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины. По последним данным МИД, жертвами террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле стали 6 украинцев.

Президент Петр Порошенко поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате теракта.