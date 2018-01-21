На Житомирщине тушили пожар в магазине строительных материалов (фото)

На Житомирщине горел магазин строительных материалов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

21 января в 04:44 в Службу спасения «101» м. Новоград-Волынский поступило сообщение о пожаре в металлической пристройке к магазину строительных материалов, распространился на само здание магазина. Об этом спасателям сообщил охранник, который увидел утром дым из-под крыши.

Когда дежурного караула пожарных прибыл к месту вызова, выяснилось, что крыша металлической пристройки, где находилась котельная, уже сгорел и упал, а пламя перекинулось на соседнюю кирпичное здание (общая площадь объекта 500 кв. м). Огонь охватил 200 кв. м торгового зала, где находились стройматериалы.

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Начальник караула принял решение о привлечении дополнительных сил и средств для тушения пожара.

Силами бойцов ГСЧС в 05:30 пожар был локализован, а в 09:10 ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить 500 кв.м крыши и перекрытия здания, а также стройматериалы.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно - спасательной техники. Причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты.