В Одессе снова горел трамвай: пассажиры в панике выбивали стекла и выпрыгивали из окон (видео)

В центре Одессы сегодня загорелся трамвай с пассажирами, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, около 11.00 поступило сообщение о возгорании трамвая на улице Старопортофранковской, следовавшего по маршруту №28.

Вагон загорелся на остановке, возле Одесского национального морского университета.

По предварительным данным, пожар начался возле кабины водителя, густой дым начал заполнять салон.

Читайте такжеВ Одесской области будет реализован самый масштабный в стране проект модернизации системы противопожарной безопасности – СтепановСо слов очевидцев, в трамвае было много пассажиров, которые начали паниковать и, пытаясь покинуть салон, выбить двери и окна. Одна женщина выпрыгнула через разбитое окно и повредила при этом ногу (по предварительным данным, перелом). Она доставлена в больницу. Также за помощью к медикам обратился мужчина, у которого в кровь разбита голова.

Всем пассажирам удалось покинуть салон, в основном, через двери, которые сумел открыть водитель. Пожар потушили сотрудники ГСЧС. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Напомним, в декабре 2017 года в Одессе также загорелся трамвай с пассажирами. Тогда в результате происшествия 7 человек обратились к медикам за помощью. У пострадавших диагностировали признаки отравления угарным газом и травмы мягких тканей, полученные при поспешной эвакуации - возникла давка в дверях. В пресс-службе мэрии сообщили, что загорелась кабина водителя.