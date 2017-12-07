В Одессе загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие (фото, видео)

В Суворовском районе Одессы сегодня загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 18.00 в районе оздоровительного детского комплекса «Молодая гвардия» произошло возгорание трамвая.

«По предварительным данным, произошло возгорание электропроводки. В результате происшествия 7 человек обратились к медикам за помощью. У людей - признаки отравления угарным газом, также травмы мягких тканей, полученных при поспешной эвакуации - возникла давка в дверях», - сообщили в пресс-службе.

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На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы. Обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе специальных проверок экспертами.

В пресс-службе мэрии сообщили, что загорелась кабина водителя.

«Увидев дым, люди пытались разбить стекла до открытия дверей. После того, как водитель открыл двери, все вышли. В больницу доставлено 6 человек. Осталось трое на дообследовании», - сообщили в пресс-службе.

Со слов очевидцев, в вагоне, следовавшем по маршруту №7, после возгорания началась паника, некоторые пассажиры, пытаясь выбраться через разбитые стекла, порезались.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на ходу загорелся троллейбус.