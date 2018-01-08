В центре Житомира двое неизвестных ограбили старинный храм УПЦ КП
Злоумышленники сорвали элементы убранства церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований.
Сегодня ночью в центре Житомира двое неизвестных ограбили старинный Свято-Михайловский кафедральный собор УПЦ КП.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, предварительно установлено, что нападение на храм было совершено около 3 часов ночи, когда двери храма открыли на определенное время.
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Злоумышленники сорвали элементы убранства церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований. Они ушли только после того, как на место преступления пришла хранительница храма. Отобрав у нее мобильный телефон, злоумышленники скрылись. Однако уже через некоторое время украденные из храма вещи церкви неподалеку обнаружили патрульные полицейские.
Сейчас полиция ищет злоумышленников и устанавливает их личности. По данному факту начато уголовное производство. Расследование дела продолжается.