На Львовщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали семь человек, есть иностранцы

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали семь человек, из которых трое - граждане Молдовы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в приграничном с Польшей Мостисском районе области.

В селе Гостинцево в 02.10 произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем, в результате которого были травмированы и доставлены в Мостисскую районную больницу семь человек, водители и пассажиры транспортных средств в возрасте 19-32 лет. После оказания медицинской помощи двух пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

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Пять человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, среди них - трое граждан Молдовы и двое жителей Николаевской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Киеве автобус на пешеходном переходе сбил женщину.