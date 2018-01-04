В Киеве автобус на пешеходном переходе сбил женщину (фото)

В четверг, 4 января, в Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко общественный автобус сбил женщину.

Об этом сообщили в сообществе в Facebook dtp.kiev.ua.

“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая в сознании госпитализирована в срочном порядке”, – говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, сейчас правоохранители расследуют ДТП, произошедшего накануне в Святошинском районе Киева, с участием нетрезвого водителя.