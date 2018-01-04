В Киеве автобус на пешеходном переходе сбил женщину (фото)
11:07, 04 января 2018
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Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.
В Киеве автобус на переходе сбил женщину / фото dtp.kiev.ua
В четверг, 4 января, в Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко общественный автобус сбил женщину.
Об этом сообщили в сообществе в Facebook dtp.kiev.ua.
“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая в сознании госпитализирована в срочном порядке”, – говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, сейчас правоохранители расследуют ДТП, произошедшего накануне в Святошинском районе Киева, с участием нетрезвого водителя.
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