Аброськин показал, как ищут убийцу юристки Ноздровской (фото)

Полиция делает все возможное для раскрытия убийства Ирины Ноздровской, уверяет первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Об этом сообщается на Facebook полиции Киевской области.

По словам Аброськина, для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамент уголовного розыска Нацполиции и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

"В таком режиме вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции будет работать до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший это преступление", – заявил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала за три дня до этого, обнаружили в местной реке.

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Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.

По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.