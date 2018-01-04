Родственник Россошанского уволился из Вышгородского райсуда еще в мае прошлого года

Судья, который является родственником Дмитрия Россошанского, освобожден от должности судьи Вышгородского райсуда еще в мае прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте "Судебная власть Украины".

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Также отмечается, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких родственных или каких-либо других связей с Ноздровской, супругами Дуняк (родители Ноздровской), гражданами Сапатинским (сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская) и Россошанским.

Согласно сообщению, судья Куприенко, по которому была распространена информация о том, что Россошанский - его племянник, был уволен по собственному желанию в мае 2017 года.

"В штате Вышгородского районного суда Киевской области находятся 10 судей (одна должность судьи вакантная), из них действующих фактически 4 судьи, которые рассматривают все категории дел: судьи Балычева, Котлярова, Рудюк и Чирков", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что Куприенко занимал должность председателя суда до рассмотрения дела Россошанского в отношении ДТП - в период с 8 октября 2007 года по 7 февраля 2012 года.

Пресс-центр Судебной власти обращается к СМИ и гражданам с просьбой не распространять информацию, не соответствующую действительности.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала за три дня до этого, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.