В Совете судей обещают отреагировать на смертельное и "пьяное" ДТП с участием служителей Фемиды

На заседании Совета судей Украины в пятницу, 12 января, будут разбирать ДТП, совершенное пьяным судьей Киево-Святошинского суда Дмитрием Усатовым и еще одно ДТП со смертельным исходом, к которому может быть причастен судья Васильковского горрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

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«Дорожно-транспортное происшествие, к совершению которого может быть причастен судья Васильковского горрайонного суда Сергей Корниенко, привело к смерти человека. По факту смертельного ДТП полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ч. 2 применяется, если те же деяния повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева», - сказано в сообщении. (По данным некоторых СМИ, ДТП с участием Корниенко произошло 27 декабря 2017 года в Киеве - УНИАН).

ДТП, которое произошло 2 января 2018 года на Житомирской трассе и в совершении которого подозревается судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, отягощается еще и состоянием алкогольного опьянения последнего.

«И, если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьей и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством исполняют свои обязанности», - считают в Совете судей.

Учитывая такие случаи, на ближайшем заседании Советом судей будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Святошинском районе Киева произошло столкновение двух автомобилей, за рулем одного из которых находился судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области Усатов. На момент аварии он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.