В Киеве судья на Land Rover насмерть сбил пешехода на переходе - СМИ (фото)

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте, сообщает сообщество dtp.kiev.ua. Авария произошла на вул. Васильковская, вблизи ВДНХ.

Как сообщает Громадське, водитель внедорожника поехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови. По информации двух собеседников Громадського в МВД, водитель внедорожника - судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко. В декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе «транспортные средства» указана та же модель автомобиля Land Rover, которая попала в ДТП.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Киевской области другую судью третий раз за год поймали на пьяной езде.