В Киеве пьяный судья сразу после ДТП пил водку и пытался скрыться в "скорой" (видео) – СМИ

В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП, участником которого стал, предположительно, судья из Белой Церкви.

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Об этом в прямой трансляции с места аварии в Facebook сообщил сайт dtp.kiev.ua.

По информации стримера, судья пытался скрыться с места ДТП в автомобиле «скорой помощи», ссылаясь на плохое самочувствие, однако ему помешали местные жители. Отмечается, что судья был за рулем Ford Mustang и допустил столкновение с Renault Duster, водитель которого находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что судья сразу после ДТП пил водку. Вероятная фамилия судьи – Усатов.