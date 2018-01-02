В Киеве пьяный судья сразу после ДТП пил водку и пытался скрыться в "скорой" (видео) – СМИ
23:47, 02 января 2018
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Сообщается, что судья сразу после ДТП пил водку. Вероятная фамилия судьи – Усатов.
Побег судьи заблокировали местные жители / фото УНИАН
В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП, участником которого стал, предположительно, судья из Белой Церкви.
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Об этом в прямой трансляции с места аварии в Facebook сообщил сайт dtp.kiev.ua.
По информации стримера, судья пытался скрыться с места ДТП в автомобиле «скорой помощи», ссылаясь на плохое самочувствие, однако ему помешали местные жители. Отмечается, что судья был за рулем Ford Mustang и допустил столкновение с Renault Duster, водитель которого находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что судья сразу после ДТП пил водку. Вероятная фамилия судьи – Усатов.
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