Житель Днепра во время прогулки нашел повешенных мужчину и женщину

30 декабря в Тоннельной балке обнаружили два трупа. Мужчина и женщина повесились на дереве в лесополосе. Повешенных нашел местный житель, сообщает Информатор.

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Мужчина, нашедший умерших, рассказал, что он прогуливался по балке и увидел среди деревьев пару. Молодые люди не двигались. Александр решил, что пара шутит, но решил подойти поближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 — 30. Опознать людей не удалось.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в лесу под Киевом нашли труп молодой девушки.