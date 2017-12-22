Жуткое убийство двух продавцов техники на Львовщине: подозреваемых задержали (фото)

На Львовщине полицейские сообщили о подозрении злоумышленникам, причастным к убийству двух людей. Об этом передает пресс-служба полиции области.

Так, правоохранители разоблачили двух злоумышленников, причастных к разбойному нападению на магазин компьютерной техники в Бориславе, во время которого были убиты двое продавцов.

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"Злоумышленникам, ранее не судимым жителям Трускавца в возрасте 16 и 19 лет, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря в магазине техники правоохранители обнаружили тела двух продавцов, 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, без признаков жизни, с колото-резаными ранами.

Также было установлено, что нападавшие завладели деньгами из кассы магазина и товаром с витрины.