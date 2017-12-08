В Бориславе преступники при ограблении жестоко убили двух молодых продавцов

В городе Борислав Львовской области во время ограбления нападавшие убили двух продавцов. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, 7 декабря около 23.10 в Бориславское отделения полиции поступило сообщение от управляющего одного из местных магазинов о том, что помещение магазина не сдано под охрану, а работники не выходят на связь.

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Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила в помещении магазина тела двух продавцов - 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, с колото-резаными ранами.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели работников магазина, назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство). В полиции не сообщают, какая сумма денег была похищена из магазина.

Как сообщается на странице общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, «в Бориславе во время ограбления магазина попытались отрезать головы двум молодым продавцам».

«В Бориславе во время ограбления магазина попытались отрезать головы двум молодым продавцам. 7 декабря около 20.00 в городе Борислав на ул. Весняна, 1-а в магазине «Компьютерний всесвіт» убили двух молодых людей. Мужчине и женщине нанесли колото-резаные раны вокруг шеи. Из магазина похитили деньги», - сообщается на сайте «Варта 1» со ссылкой на руководителя этой организации, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве вооруженным грабителям на BMW удалось оторваться от пяти экипажей полиции.