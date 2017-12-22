В "Белавиа" отрицают, что их самолет выехал за пределы взлетной полосы в "Борисполе"

В компании "Белавиа" заявили, что их самолет не выехал за пределы полосы во время взлета из аерпорта "Борисполь". Об этом заявила пресс-секретарь компании "Белавиа" Ольга Щуко, передает ТСН.

Читайте такжеАэропорт "Борисполь" временно закрыли: самолет сошел с полосы"Сейчас я могу сказать, что аэропорт "Борисполь" не закрыт. Посадка была в штатном режиме и мы не выкачивались за взлетно-посадочную полосу. Мы изучаем инцидент на рулежной дорожке", - сказала она.

Ранее сообщалось, что у самолета "Белавиа" могла быть проблема с шасси. Об этом сообщил сотрудник аэропорта на условиях анонимности.

По его словам, вылет самолета в Минск был перенесен на 14.40, поскольку не было другого борта, который бы забрал пассажиров.

"Потому что самолет, который прилетает из Минска, сразу летит обратно, набрав пассажиров. Если он вышел из строя, то ждут другой", - сказал источник. Также сотрудник аэропорта отметил, что у "Белавиа" - старые самолеты.