Скандал в украинском небе: Киев и Минск договорились о компенсации за возврат самолета "Белавиа"

Об этом заявил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров, передает БЕЛТА.

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", - подчеркнул он.

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Гендиректор "Белавиа" пояснил, что конфликт был урегулирован с помощью соглашения с "Украэрорухом" об уровне качества обслуживания (Service level agreement). "В рамках этого соглашения и был решен вопрос", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2016 года Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Минск, вернуться в Киев. Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антимайдана.

Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.

Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации ущерба. 24 ноября 2016 года заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что вопрос о выплате компенсации за возвращение лайнера в киевский аэропорт «Киев», находится в стадии проработки.