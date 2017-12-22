В Киеве неизвестные разгромили "наливайку" (видео)

В Киеве неизвестные в черных балаклавах устроили погром в небольшом кафе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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"Еще один погром нелегальной наливайки от неизвестных граждан в черном. "Контрольная закупка", а затем полный "дестрой". Конечно, этим должны заниматься государственные служащие, но что-то у них пошло не так", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Дарницком рынке утром в пятницу, 8 декабря, снесли несколько десятков магазинов.