В Одесской области из-за утечки газа в доме погибли три человека, трое детей госпитализированы

В районном центре Раздельная Одесской области в результате утечки газа в жилом доме погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Читайте такжеВ Харькове при пожаре в частном доме погиб младенец, еще двоих детей госпитализировалиКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов, расположенных в Раздельной, погибли люди. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.

«На момент трагедии в домовладении находилась семья из четырех человек - 31-летний мужчина, его 28-летняя жена, 8-летняя дочь и 9-летний сын, а также их 45-летняя родственница с 18-летней дочерью», - сообщили в главке.

Установлено, что дети, проснувшись утром, не смогли разбудить взрослых и обратились за помощью к соседям, которые сообщили в полицию.

В настоящее время малолетние дети, которым поставлен диагноз «отравление угарным газом», доставлены в больницу. 18-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают специалисты. Предварительная причина трагедии – нарушения в работе газового котла. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.