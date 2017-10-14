В Харьковской области в пожаре погибли женщина и ребенок, еще четверо детей отравились угарным газом

В Харьковской области в результате пожара в частном доме погибли женщина и трехлетний ребенок, еще четверо детей отравились угарным газом. Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 14 октября, в 15.52 поступила информация о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в селе Хотомля Волчанского района Харьковской области.

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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек - женщины (по предварительной информации, бабушка ребенка) и девочки 2014 года рождения. Еще четверо детей отравились угарным газом. Отмечается, что в 17.10 пожар локализован на площади 50 кв. м, а в 19.37 - ликвидирован. Причина пожара устанавливается.