Возле Львова двое детей и трое взрослых отравились угарным газом

В Пустомытовском районе пять человек отравились угарным газом, двое из них дети. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Событие произошло сегодня, 9 октября, в селе Оброшино. На месте работает следственно-оперативная группа.

"В Пустомытовское отделение полиции около 8:15 поступила информация о том, что в селе Оброшино угарным газом отравились трое взрослых в возрасте от 33 до 80 лет, а также двое детей – 5-летний мальчик и 8 летняя девочка. Все они были доставлены в медицинские учреждения Львова. После обследования и оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ многодетной семьи на Харьковщине могут забрать детей после смертельного пожара в доме

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее на Харьковщине в пожаре погибли женщина и ребенок, еще четверо детей отравились угарным газом.