На Житомирщине водителя зажало конструкциями искореженного микроавтобуса (фото)

Сегодня в поселке Любар Житомирской области водителя зажало конструкциями искореженного микроавтобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня утром в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Любара произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей, чтобы деблокировать водителя.

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Выяснилось, что в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором, который чистил заснеженные дороги, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства.

Чтобы достать его из машины, спасателям пришлось срезать бензорезом водительскую дверь и стойку, которой и заблокировало ноги мужчины.

После этого спасатели транспортировали травмированного до автомобиля и передали медикам.