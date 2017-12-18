В Николаевской области военный грузовик въехал в остановку, погибла женщина (фото)

В г. Новая Одесса Николаевской области грузовой военный автомобиль МАН въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 43-летняя местная жительница. Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло сегодня около 11:50 на автодороге Р-06 «Благовещенское-Николаев» возле г. Новая Одесса, недалеко от Кургана Славы.

«По предварительной информации, от грузового военного автомобиля МАН на ходу отсоединился прицеп и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находилось шесть человек», - говорится в сообщении.

От полученных травм 43-летняя местная жительница погибла на месте, остальные граждане, которые находились на остановке, успели отбежать. Водитель и пассажир МАНа не пострадали.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Новоодесского отдела полиции и следователи Главного Управления Нацполиции в Николаевской области.

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Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета предварительно по признакам ч. 1 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в центре Николаева военный погиб, провалившись в яму.