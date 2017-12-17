В центре Николаева военный погиб, провалившись в яму

Вечером в субботу, 16 декабря, на улице Соборной в Николаеве, провалившись в яму, погиб военнослужащий украинской армии. Об этом "Новостям-N" сообщили очевидцы происшествия.

Мужчина шел по площади Фестивальной в направлении Областного дворца культуры, возле детской библиотеки № 2 мужчина случайно наступил на деревянный щит, закрывавший приямок окна подвального этажа дома. Под весом мужчины гнилые доски проломились и он провалился в яму. Яма оказалась более трех метров глубиной. Провалившийся мужчина получил тяжелые травмы. Как утверждают очевидцы, подбежавшие сразу к месту происшествия, в течение примерно 10 минут пострадавший еще подавал признаки жизни. Врач прибывшей "скорой" спустился к нему, чтобы оказать помощь, однако мужчина уже был мертв.

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Тело морпеха из ямы извлекли спасатели ГСЧС. От погибшего был слышен явственный запах алкоголя.

При мужчине обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он является военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Сослуживцы военнослужащего, которые приехали на место происшествия, рассказали, что погибший является сержантом-контрактником подразделения морской пехоты, дислоцированного в микрорайоне Соляные. Он занимал должность старшины батареи.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в ДТП погиб 23-летний военнослужащий.