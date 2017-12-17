В Харькове горела маршрутка с пассажирами (фото)
11:45, 17 декабря 2017Происшествия
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Полиция устанавливает обстоятельства возгорания. Факт события внесен в Единый реестр заявлений и сообщений.
Автобус в Харькове сгорел полностью / фото полиция Харьковщины
В Харькове во время движения загорелась маршрутка, в которой находились пассажиры. Огонь полностью уничтожил салон автобуса.
Инцидент случился в субботу, 16 декабря. Во время движения автобуса на улице Медицинской водитель заметил дым из под капота и приказал пассажирам покинуть салон, сообщили в полиции.
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После того, как все люди вышли, мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но тот быстро разгорелся и перекинулся на салон.
Огонь полностью уничтожил салон автобуса. Пострадавших нет.
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания. Факт события внесен в Единый реестр заявлений и сообщений.
Автобус в Харькове сгорел полностью / фото полиция Харьковщины
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